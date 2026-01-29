Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ на 210 млрд евро

Большая часть средств — около 180 миллиардов евро — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Ещё примерно 20 миллиардов заблокированы во Франции, а оставшиеся суммы распределены между Люксембургским Clearstream и Германией. Отсутствие согласованных официальных данных затрудняет точное определение расположения активов.
На февраль 2024 года оценка замороженных российских суверенных средств в ЕС и странах G7 достигала 260 миллиардов евро. Если учитывать остальные государства, общий объём приближается к 300 миллиардам евро. Отмечается, что большая часть активов изначально представляла собой активы в виде гособлигаций, на данный момент до 90% это наличные. Средства на Euroclear размещены на депозитах Центрального банка Бельгии, которые предлагают самую низкую из доступных безрисковых ставок доходности.
Тем временем, страны G7 в 2025 году предоставили Украине кредитов на сумму 37,9 миллиарда долларов, используя доходы от замороженных российских активов. Эти средства составили более 70% от всего иностранного бюджетного финансирования Украины за указанный период. Крупнейшим донором выступил Европейский союз, выделивший 21,1 миллиарда долларов. Оставшаяся часть суммы пришлась на Канаду, Великобританию и Японию.
