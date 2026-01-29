Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ на 210 млрд евро

На февраль 2024 года оценка замороженных российских суверенных средств в ЕС и странах G7 достигала 260 миллиардов евро. Если учитывать остальные государства, общий объём приближается к 300 миллиардам евро. Отмечается, что большая часть активов изначально представляла собой активы в виде гособлигаций, на данный момент до 90% это наличные. Средства на Euroclear размещены на депозитах Центрального банка Бельгии, которые предлагают самую низкую из доступных безрисковых ставок доходности.