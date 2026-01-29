Трамп раздаст деньги младенцам: Вот что получит каждый новорождённый в США

Доступ к «Счёту Трампа» ребёнок получит в 18 лет, предполагается, что к этому моменту там будет уже 5800 долларов. Если же человек решит снять деньги только когда ему исполнится 55 лет, то он может получить порядка 200 000 долларов, информировал американский лидер. Речь идёт о сумме, которая будет доступной без дополнительных взносов, при этом родители ребёнка или его опекуны смогут ежегодно пополнять этот счёт на сумму до 5000 долларов.