Трамп раздаст деньги младенцам: Вот что получит каждый новорождённый в США

Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск программы Trump Accounts, она касается поддержки семей с детьми. Соответствующее видео распространила пресс-служба Белого дома. Согласно программе, каждый младенец, родившийся в США в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028, получит $1000. Деньги будут помещены на специальный налоговый инвестиционный счёт и будут инвестироваться в американские компании на фондовом рынке для долгосрочного роста.
Доступ к «Счёту Трампа» ребёнок получит в 18 лет, предполагается, что к этому моменту там будет уже 5800 долларов. Если же человек решит снять деньги только когда ему исполнится 55 лет, то он может получить порядка 200 000 долларов, информировал американский лидер. Речь идёт о сумме, которая будет доступной без дополнительных взносов, при этом родители ребёнка или его опекуны смогут ежегодно пополнять этот счёт на сумму до 5000 долларов.
Главная цель программы — обеспечение стартового капитала для молодого поколения, добавил Трамп.
Напомним, начиная с 2006 года в РФ государство при рождении ребенка выплачивает родителям материнский капитал. О том, на какую выплату могут рассчитывать родители новорождённого и какие шаги необходимо предпринять для получения семейного капитала в 2026 году, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что жители Маршалловых начали получать по 800 долларов в год (примерно 5300 рублей в месяц) в качестве базового дохода.