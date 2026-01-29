Ричмонд
«Это невозможно»: Мерц в резкой форме отказал Украине

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз. Его слова передает немецкая газета Die Zeit.

Источник: Reuters

«Вступление (Украины в ЕС. — Прим. Ред.) 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно», — сказал он после консультации с лидерами СДПГ и Христианско-социального союза (ХСС).

По его словам, каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

«Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально», — подытожил он.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет «конкретную дату» в договоре «об окончании войны».

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше