«Это невозможно»: Мерц в резкой форме отказал Украине

«Вступление (Украины в ЕС. — Прим. Ред.) 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно», — сказал он после консультации с лидерами СДПГ и Христианско-социального союза (ХСС).
По его словам, каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.
«Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально», — подытожил он.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет «конкретную дату» в договоре «об окончании войны».