Шмелёва доложила Путину об открытии филиала «Сириуса» в Казахстане

«Касым-Жомарт Кемелевич пригласил меня, выслушал и поддержал все наши инициативы, в том числе предложив создать школу ещё и в Астане», — рассказала Шмелёва.
Речь шла о создании международной школы и центра по работе с талантами в Алма-Ате. Шмелёва отметила, что уже начато строительство и формируются образовательные программы, включая междисциплинарные направления и углубленное изучение математики, физики, биологии и информатики.
Путин подчеркнул важность развития талантливых детей и создания условий для того, чтобы они могли вносить вклад в развитие обеих стран. Он отметил накопленный опыт центра и проверенные методики работы с одарёнными детьми.
«Все дети умные, надо только создать условия для того, чтобы они могли показать свои таланты», — сказал российский лидер.
Филиал «Сириуса» в Казахстане рассчитан на 1 200 детей, 600 из которых будут жить на территории центра, 600 — обучаться, ещё 400 примут участие в образовательных программах. Развитие международного сотрудничества предполагает обмен опытом, методиками и участие в фестивалях, конкурсах и специальных образовательных программах. Центр продолжит привлекать талантливых детей со всей России и мира, укрепляя практику интеграции федеральных программ и университетских курсов.
Ранее Владимир Путин встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Лидеры обсудили уровень взаимодействия в экономической сфере, развитие двусторонних отношений и состояние сотрудничества по различным направлениям. Президент РФ подчеркнул глубокие исторические и стратегические связи между странами. Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке в целом.
