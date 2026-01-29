Шмелёва доложила Путину об открытии филиала «Сириуса» в Казахстане

Филиал «Сириуса» в Казахстане рассчитан на 1 200 детей, 600 из которых будут жить на территории центра, 600 — обучаться, ещё 400 примут участие в образовательных программах. Развитие международного сотрудничества предполагает обмен опытом, методиками и участие в фестивалях, конкурсах и специальных образовательных программах. Центр продолжит привлекать талантливых детей со всей России и мира, укрепляя практику интеграции федеральных программ и университетских курсов.