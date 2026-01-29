Мерц не видит шансов на быстрое вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит возможности для скорого вступления Украины в Европейский союз и исключает ее присоединение к объединению в 2027 году. Об этом он сообщил после первого в 2026 году заседания коалиционного комитета, передает агентство DPA.
По словам главы немецкого правительства, каждая страна-кандидат обязана выполнить Копенгагенские критерии, а этот процесс, как правило, занимает несколько лет. В связи с этим ускоренное вступление Украины в ЕС он назвал нереалистичным.
В то же время Мерц подчеркнул важность наличия для Украины четкой европейской перспективы, отметив, что сближение с Евросоюзом возможно в долгосрочной перспективе и поэтапно.
Ранее сообщалось, что большинство европейцев выступают против вступления Украины в Европейский союз по ускоренной схеме.