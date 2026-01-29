Масленников назвал среди этих условий отказ от враждебного курса по отношению к РФ и «языка ультиматумов», прекращение действия санкций и накачивания Киева вооружениями. Также Масленников призвал ЕС отказаться от саботажа мирного процесса вокруг Украины и прекратить культивирование в сознании европейцев мифа о якобы существующей «российской угрозе».