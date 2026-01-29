Российская Федерация может восстановить диалог с Евросоюзом при соблюдении Брюсселем ряда условий. Их назвал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
«Восстановление отношений с ЕС видится возможным только в том случае, если европейские коллеги в корне изменят подход к взаимодействию с Россией», — сказал он в интервью ТАСС.
Масленников назвал среди этих условий отказ от враждебного курса по отношению к РФ и «языка ультиматумов», прекращение действия санкций и накачивания Киева вооружениями. Также Масленников призвал ЕС отказаться от саботажа мирного процесса вокруг Украины и прекратить культивирование в сознании европейцев мифа о якобы существующей «российской угрозе».
Тем временем в Британии раскрыли милитаристские планы главы ЕК в отношении России: фон дер Ляйен хочет подготовить ЕС к войне с РФ к 2030 году.
Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия является европейской страной, и выразил надежду на достижение баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.