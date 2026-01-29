Ричмонд
СМИ: избиратели Трампа одобряют военные действия в одной из «стран-целей»

Politico: военные действия в одной из стран одобряют 65% избирателей Трампа.

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Более 60% избирателей президента США Дональда Трампа поддерживают военные действия хотя бы в одной из потенциальных «стран-целей», включая Иран, Гренландию, Кубу, Колумбию, Китай и Мексику, следует из опроса, проведенного изданием Politico.

Согласно опросу, 65% избирателей Трампа заявили, что поддерживают военные действия США, по крайней мере, в одной из «стран-целей». При этом, 50% опрошенных заявили, что Вашингтону следует предпринять военные действия в Иране, 32% выбрали Мексику, еще 30% Колумбию. Как отмечается, 25% считают, что США следует предпринять военные действия в Китае, а 21% выбрали Гренландию. Среди других «стран-целей» были названы Куба, Нигерия, Тайвань, Панама и Исландия.

Опрос проводился с 16 по 19 января среди 2093 американцев. Погрешность составила 2 процентных пункта.

