СМИ: избиратели Трампа одобряют военные действия в одной из «стран-целей»

Согласно опросу, 65% избирателей Трампа заявили, что поддерживают военные действия США, по крайней мере, в одной из «стран-целей». При этом, 50% опрошенных заявили, что Вашингтону следует предпринять военные действия в Иране, 32% выбрали Мексику, еще 30% Колумбию. Как отмечается, 25% считают, что США следует предпринять военные действия в Китае, а 21% выбрали Гренландию. Среди других «стран-целей» были названы Куба, Нигерия, Тайвань, Панама и Исландия.