Марочко: бойцы РФ за сутки расширили зону контроля у Ильичевки в ДНР

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Российские бойцы за минувшие сутки расширили зону контроля у Ильичевки (украинское название — Озерное), Дибровы и Закотного на краснолиманском участке в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшие сутки на краснолиманском направлении наши военнослужащие улучшили тактическое положение и расширили зону контроля в районе Дибровы, Ильичевки и Закотного», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что украинские войска сопротивляются и контратакуют на этом участке фронта.
27 января начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что военные РФ ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке «Святые горы».