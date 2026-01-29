Ричмонд
«Может устареть через 72 часа»: Рубио рассказал об изменениях в урегулировании на Украине

Рубио: ситуация вокруг урегулирования на Украине меняется стремительно.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ситуация с урегулированием конфликта в Украине развивается стремительно. Об этом он сообщил в ходе выступления перед Комитетом Сената по международным отношениям.

«Имейте в виду, что ситуация настолько быстро меняется, что та информация, которую я вам только что предоставил, может устареть через 72 часа, если произойдут какие-то новые события», — сказал политик.

Рубио отметил, что территориальный вопрос по Украине еще не решен, однако противоречия начинают сокращаться. Он уточнил, что США активно работают над сближением позиций Москвы и Киева по этим вопросам.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что новые территории останутся частью России навсегда, и этот вопрос не подлежит обсуждению. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет «торговать» новыми регионами, жители которых самостоятельно приняли решение стать частью РФ.

