«Это конец»: депутат Рады рассказал о наступлении ВСУ на Белоруссию

Дмитрук заявил, что Зеленский всерьез обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию.

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский всерьез обсуждал возможность наступления ВСУ на Белоруссию, об этом заявил в интервью телеканалу «Белта» депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

«Он (Зеленский. — Прим. Ред.) вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация этой войны», — сказал он.

Сегодня, пояснил парламентарий, у Зеленского нет такой технической возможности, но он делает все возможное, чтобы обострить конфликт и отодвинуть мирное решение.

«Для Зеленского мир — это конец, физический и политический. Поэтому он будет все для этого делать», — резюмировал Дмитрук.

Ранее депутат заявил, что Украина сможет выжить только в сотрудничестве с Россией и Белоруссией, но глава киевского режима делает все возможное, чтобы порвать отношения своей страны с ее естественными союзниками.

В середине октября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Россией. Он отметил, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят оттяпать западную часть Украины. Счастье на территорию Украины не принесет никто, кроме славянских государств, заявил белорусский лидер.

