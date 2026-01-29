Названы самые дисциплинированные заемщики в России

Отмечается, что и среди должников на их долю приходится минимальное количество. «Причина та же — эта категория, которая привыкла рассчитывать на свои финансовые возможности, пенсионеры умеют планировать и делать сбережения. Для них изначально обращение в кредитную организацию — крайняя мера», — добавили в организации.