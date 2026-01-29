Названы самые дисциплинированные заемщики в России

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Самыми дисциплинированными заемщиками в России являются пенсионеры — все благодаря тщательному планированию расходов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
«Самые дисциплинированные клиенты — это пенсионеры. Как правило, это люди советского воспитания, которые привыкли тщательно планировать расходы», — отметили в ассоциации.
Отмечается, что и среди должников на их долю приходится минимальное количество. «Причина та же — эта категория, которая привыкла рассчитывать на свои финансовые возможности, пенсионеры умеют планировать и делать сбережения. Для них изначально обращение в кредитную организацию — крайняя мера», — добавили в организации.
Ранее агентство подсчитало, что лучше всего по ипотеке в России платят жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области, а хуже всего — в Ингушетии, Дагестане и Тыве.