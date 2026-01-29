Ричмонд
Дания арендовала круизный лайнер для размещения солдат в Гренландии

Вооружённые силы Дании арендовали круизный лайнер Ocean Endeavour, построенный в 1981 году по заказу СССР и имевший название «Константин Симонов». Как сообщили в пресс-службе Вооружённых сил Дании, гостиничное судно будет использоваться для размещения международных и датских солдат, участвующих в учениях Arctic Endurance в Нууке.

Источник: Life.ru

«Вооружённые силы арендовали гостиничное судно, чтобы разместить солдат, не перегружая при этом гостиничные мощности в Нууке в периоды массового притока туристов и других посетителей. Размещение на круизном лайнере гарантирует, что солдаты будут жить в хороших и привычных условиях, а вооружённым силам не придётся оборудовать временные помещения на суше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль будет стоять в порте Нуука, военные разместятся там в феврале. С 2025 года Дания усилила своё военное присутствие в регионе, а учения Arctic Endurance охватят несколько локаций в Гренландии и акватории Северной Атлантики, привлекая подразделения из большинства родов войск Дании и союзников по НАТО.

Ранее вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил, что если Гренландии будет угрожать опасность, в частности её суверенитету и безопасности, то в действие должна вступить статья 5 Североатлантического договора, но инициировать её применение придётся Дании. Политик напомнил, что статья подразумевает коллективную защиту стран-участниц НАТО. По его словам, европейские армии могут противостоять военным США, если те решат напасть на остров с целью захвата.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше