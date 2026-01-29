Дания арендовала круизный лайнер для размещения солдат в Гренландии

Ранее вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил, что если Гренландии будет угрожать опасность, в частности её суверенитету и безопасности, то в действие должна вступить статья 5 Североатлантического договора, но инициировать её применение придётся Дании. Политик напомнил, что статья подразумевает коллективную защиту стран-участниц НАТО. По его словам, европейские армии могут противостоять военным США, если те решат напасть на остров с целью захвата.