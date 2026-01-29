Дания арендовала круизный лайнер для размещения солдат в Гренландии

«Вооружённые силы арендовали гостиничное судно, чтобы разместить солдат, не перегружая при этом гостиничные мощности в Нууке в периоды массового притока туристов и других посетителей. Размещение на круизном лайнере гарантирует, что солдаты будут жить в хороших и привычных условиях, а вооружённым силам не придётся оборудовать временные помещения на суше», — говорится в сообщении.
Отмечается, что корабль будет стоять в порте Нуука, военные разместятся там в феврале. С 2025 года Дания усилила своё военное присутствие в регионе, а учения Arctic Endurance охватят несколько локаций в Гренландии и акватории Северной Атлантики, привлекая подразделения из большинства родов войск Дании и союзников по НАТО.
Ранее вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил, что если Гренландии будет угрожать опасность, в частности её суверенитету и безопасности, то в действие должна вступить статья 5 Североатлантического договора, но инициировать её применение придётся Дании. Политик напомнил, что статья подразумевает коллективную защиту стран-участниц НАТО. По его словам, европейские армии могут противостоять военным США, если те решат напасть на остров с целью захвата.
