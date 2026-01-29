Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казарма на советском судне: Власти Дании ищут варианты для размещения военных в Гренландии

Дания хочет разместить военных в Гренландии на советском круизном судне.

Источник: Комсомольская правда

Датские вооружённые силы арендовали круизное судно, чтобы превратить его в плавучую казарму для солдат НАТО. Об этом информирует пресс-служба датских ВС.

«Вооруженные силы (Дании — ред.) арендовали круизное судно, чтобы разместить на нем датских солдат и солдат из других стран, участвующих в учениях “Арктическая стойкость”», — сказано в релизе.

Речь идёт о судне усиленного ледового класса под названием Ocean Endeavour, которое ранее носило название «Константин Симонов». Оно было построено в 1982 году по заказу СССР. Предполагается, что судно прибудет в порт гренландской столицы Нуук 31 января.

Ранее по итогам встречи с главой НАТО министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт выступили с предложением о размещении сил НАТО в Гренландии и Арктике.

Как высадка европейских войск в Гренландии насмешила весь мир, читайте здесь на KP.RU.

Как американцы, претендующие сейчас на Гренландию, прогрызли остров «Ледяным червем» и зачем подо льдом построили секретный военный город, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше