Казарма на советском судне: Власти Дании ищут варианты для размещения военных в Гренландии

Датские вооружённые силы арендовали круизное судно, чтобы превратить его в плавучую казарму для солдат НАТО. Об этом информирует пресс-служба датских ВС.
«Вооруженные силы (Дании — ред.) арендовали круизное судно, чтобы разместить на нем датских солдат и солдат из других стран, участвующих в учениях “Арктическая стойкость”», — сказано в релизе.
Речь идёт о судне усиленного ледового класса под названием Ocean Endeavour, которое ранее носило название «Константин Симонов». Оно было построено в 1982 году по заказу СССР. Предполагается, что судно прибудет в порт гренландской столицы Нуук 31 января.
Ранее по итогам встречи с главой НАТО министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт выступили с предложением о размещении сил НАТО в Гренландии и Арктике.
