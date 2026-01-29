Ричмонд
США передают Венесуэле танкер, конфискованный в январе, сообщили СМИ

Reuters: США передают Венесуэле танкер Sophia, конфискованный в январе.

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. США передают Венесуэле танкер, конфискованный в январе, это первый известный случай, когда администрация американского президента Дональда Трампа вернула такой танкер, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

«США передают Венесуэле танкер, конфискованный ранее в этом месяце… это первый известный случай, когда администрация президента Дональда Трампа вернула такой танкер», — говорится в публикации.

Как отмечает агентство, неназванные чиновники заявили, что речь идет о танкере Sophia. При этом не уточняется, почему танкер был возвращен.

Южное командование США (SOUTHCOM) в январе сообщило, что американские военные захватили танкер Sophia в водах Карибского моря.

