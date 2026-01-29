Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: Система власти на Кубе не имеет отношения к марксизму и коммунизму

Действующая политико-экономическая система на Кубе не имеет ничего общего с классическим марксизмом и коммунизмом. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете Сената США по международным отношениям. По его словам, даже Владимир Ленин не признал бы ту модель управления, которая сформировалась на острове.

Источник: Life.ru

«Эту систему можно называть марксистской или коммунистической, но даже Ленин не узнал бы тот вариант марксизма и коммунизма, который был установлен на Кубе», — заявил госсекретарь.

Рубио охарактеризовал Кубу как государство с нефункционирующей экономикой, отметив её значительное отставание в развитии. При этом он выразил надежду на изменение ситуации на острове и создание предпосылок для будущей трансформации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Куба находится «очень близко к краху» после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. По его словам, Вашингтон будет наблюдать, «что случится с Кубой», намекая на возможные серьёзные последствия для экономики острова. При этом президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ на угрозы из Белого дома ранее заявлял, что Гавана готова к диалогу с Вашингтоном только на основе равенства и взаимного уважения, без вмешательства во внутренние дела. Он подчёркивал, что контакты возможны лишь в технических сферах, таких как миграция, и что независимость Кубы остаётся неприкосновенной.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше