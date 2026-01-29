Рубио: Система власти на Кубе не имеет отношения к марксизму и коммунизму

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Куба находится «очень близко к краху» после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. По его словам, Вашингтон будет наблюдать, «что случится с Кубой», намекая на возможные серьёзные последствия для экономики острова. При этом президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ на угрозы из Белого дома ранее заявлял, что Гавана готова к диалогу с Вашингтоном только на основе равенства и взаимного уважения, без вмешательства во внутренние дела. Он подчёркивал, что контакты возможны лишь в технических сферах, таких как миграция, и что независимость Кубы остаётся неприкосновенной.