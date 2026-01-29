Ричмонд
СМИ: россиянина признали виновным в нападении на знакомую сына Трампа

Standard: россиянин попал под суд в Британии за избиение знакомой сына Трампа.

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россиянина Матвея Румянцева признали виновным в нападении на женщину в Британии на основании показаний, данных младшим сыном Дональда Трампа Бэрроном, пишет британская газета Standard со ссылкой на решение Королевского суда Снэрсбрука.

«Россиянин, который “приревновал “женщину к сообщениям Бэррона Трампа, был признан виновным в нападении на нее после того, как младший сын Дональда Трампа рассказал полиции Великобритании, что стал свидетелем нападения во время видеозвонка”, — говорится в материале.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 18 января прошлого года в Лондоне.

«О, я звоню из США, мне только что позвонила девушка, знаете, ее избивают», — говорится в стенограмме обращения Бэррона в лондонскую полицию.

Трамп-младший рассказал, что девушка позвонила по видеосвязи, и он успел заметить, как некий мужчина (Румянцев. — Прим. Ред.) нанес ей несколько ударов, после чего связь прервалась. Все это общение длилось пять-семь секунд.

Согласно судебным материалам, Румянцев проживает в Лондоне и имеет опыт занятий боевыми искусствами. В ходе заседания прокурор заявила, что Румянцев приревновал свою жертву к сыну Трампу. Как заявил в суде сам россиянин, его расстроило, что «она, откровенно говоря, водила его (Бэррона Трампа. — Прим. Ред.) за нос». При этом он признал, что его нападение было «неправильным и несправедливым».

Суд признал Румянцев в нанесении телесных повреждений и в воспрепятствовании правосудию. Приговор ему вынесут 27 марта.

