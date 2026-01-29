СМИ: россиянина признали виновным в нападении на знакомую сына Трампа

Согласно судебным материалам, Румянцев проживает в Лондоне и имеет опыт занятий боевыми искусствами. В ходе заседания прокурор заявила, что Румянцев приревновал свою жертву к сыну Трампу. Как заявил в суде сам россиянин, его расстроило, что «она, откровенно говоря, водила его (Бэррона Трампа. — Прим. Ред.) за нос». При этом он признал, что его нападение было «неправильным и несправедливым».