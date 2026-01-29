Бои за Красный Лиман и Святогорск: ВС РФ крушат оборону ВСУ на пути к Славянску

Армия России в январе 2026 года активно наступает на севере ДНР. Войска ведут бои за Красный Лиман и Святогорск. Российские военные были в этих городах в 2022 году, но потом пришлось отступить. Сейчас войска близки к тому, чтобы окончательно выбить противника отсюда, а в дальнейшем обрушить главную линию обороны Украины.
Штурм Красного Лимана.
ВС РФ возвратились в Красный Лиман и уничтожают здесь украинские подразделения. Ещё в декабре половина населённого пункта была под контролем российских сил.
— Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше уже чуть южнее к Славянску, — заявил президент России Владимир Путин на Итогах года.
Военкор Тимофей Ермаков сообщал о боях за Центральную районную больницу, продвижении по улице Слобожанской и выходе к железнодорожному вокзалу.
— Плюс ко всему после зачистки Дибровы осуществляется минирование трассы Славянск — Красный Лиман, основной кратчайшей дороги снабжения краснолиманского гарнизона врага, — отметил Ермаков.
К середине января наши войска блокировали все асфальтированные дороги в город. Таким образом, у противника нет здесь стабильного обеспечения.
— Противник в этих условиях наводит переправы и организует лодочные коммуникации через Северский Донец, а также наращивает численность тяжёлых дронов, — писал «Рыбарь».
Расчёты САУ «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции с живой силой и средства РЭБ противника на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Освобождение Святогорска.
В 15 километрах от Красного Лимана войска бьются за Святогорск. После наступления нового года стало известно, что ВС РФ вошли в город. Продвижение идёт вдоль реки Северский Донец. Об успехах наших войск говорят решения оккупационной администрации города. Ещё в декабре ставленники киевского режима объявили об обязательной эвакуации семей с детьми. Ранее в Святогорске закрылись отделения «Новой почты».
Ситуация в Свято-Успенской Святогорской лавре.
Святогорская лавра относится к канонической Украинской православной церкви. Из-за своей позиции священнослужители подвергаются гонениям. Под стражей находится митрополит Святогорский Арсений. По решению суда он будет находиться в СИЗО до 22 марта 2026 года. При этом его здоровье ухудшается. Митрополиту Арсению требуется операция на сердце. Так называемые правоохранители считают, что он во время литургии указал на места расположения украинских блокпостов. Свою вину он не признаёт. По словам священника, ему предлагали включение в списки на обмен пленных.
— Я не хочу этого. Я хочу быть здесь. Здесь моя паства. Здесь мои братия. Здесь мои сёстры, духовные чада, — заявил владыка в суде.
В конце января неизвестные ограбили скит в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Он находится в селе Богородичное. Святогорск и Богородичное разделяет река Северский Донец.
— Грабители осквернили алтарь, похитив Евангелия, лампады иконостаса, распятие и церковную утварь, а оставшиеся предметы разбили и разбросали. Также из храма вынесли подсвечники. Кроме того, нацисты вскрыли церковную кружку, — сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков.
Сама лавра постепенно превращается в опорный пункт украинских вооружённых формирований. Один из командно-наблюдательных пунктов ВСУ был обнаружен на Горе Артёма, находящейся в 150 метрах от религиозных строений.
— Средства объективного контроля ВС РФ на славянско-краматорском направлении выявили инженерные работы по укреплению оборонительной линии ВФУ вдоль реки Северский Донец и в населённом пункте Святогорск в ДНР: противник возводит новые фортификации, устанавливает тетраэдры и минные заграждения. Также оборудуются новые огневые позиции, в том числе на территории заповедника и Святогорской лавры, — рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Куда ВС РФ будут наступать дальше.
Освобождение Красного Лимана и Святогорска позволит выйти к Славянску с севера, о чём говорил президент России. К этому городу наши штурмовики подбираются и с востока. Город может оказаться в полукольце.
— Перед Славянском находится посёлок Рай-Александровка — господствующая высота на этом направлении, заняв которую мы сможем контролировать оперативный простор для движения наших штурмовых групп на позиции ВСУ уже на восточных окраинах Славянска, — отметил военный корреспондент Павел Кукушкин.
Славянск, как и Краматорск, важны для Украины, поэтому за них они будут держаться до последнего. Дело в главной линии обороны, на которой Киев создал разветвлённую сеть траншей, противотанковые заграждения, бункеры и минные поля вокруг населённых пунктов, говорится в материале Reuters.
— Киев рассматривает эти города как жизненно важные для обороны остальной Украины, поскольку у территории к западу от ДНР гораздо более ровный рельеф, что в теории облегчило бы продвижение российских войск и взятие ими под контроль территории на восточном берегу реки Днепр, — пишет британский журналист Эндрю Осборн.
Спасти своих людей у Киева ещё есть возможность. Для этого режиму Зеленского нужно согласиться с требованием Москвы и вывести свои вооружённые формирования из Донбасса. Пока такое предложение отвергается.