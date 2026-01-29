Бои за Красный Лиман и Святогорск: ВС РФ крушат оборону ВСУ на пути к Славянску

Святогорская лавра относится к канонической Украинской православной церкви. Из-за своей позиции священнослужители подвергаются гонениям. Под стражей находится митрополит Святогорский Арсений. По решению суда он будет находиться в СИЗО до 22 марта 2026 года. При этом его здоровье ухудшается. Митрополиту Арсению требуется операция на сердце. Так называемые правоохранители считают, что он во время литургии указал на места расположения украинских блокпостов. Свою вину он не признаёт. По словам священника, ему предлагали включение в списки на обмен пленных.