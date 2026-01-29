Комитет ГД поддержит проект о «красивых» номерах после доработки

«Документ не определяет, как будет формироваться цена, не прописывает правила переноса номера на другое транспортное средство. Кроме того, для покупки номера нужно создать полноценную, прозрачную, регулируемую государством рыночную площадку. Кто будет ее администрировать, каков будет механизм ее работы, каких это потребует затрат? Куда пойдут средства от продажи “красивых” номеров? Пока вопросов больше, чем ответов», — заключил он.