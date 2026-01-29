Ричмонд
Satena подтвердила гибель людей на борту упавшего в Колумбии самолета

Satena подтвердила гибель 15 человек на борту упавшего в Колумбии самолета.

МЕХИКО, 29 янв — РИА Новости. Колумбийская авиакомпания Satena подтвердила гибель всех пассажиров и членов экипажа самолета Beechcraft, потерпевшего крушение при выполнении рейса из Кукуты в Оканью.

«Авиакомпания Satena с глубоким сожалением сообщает, что воздушное судно Beechcraft с регистрационным номером HK-4709, выполнявшее рейс NSE 8849 по маршруту Кукута — Оканья, потерпело фатальную аварию, в результате которой погибли 15 человек», — говорится в коммюнике в блоге перевозчика в соцсети Х.

Как уточняется, на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Согласно опубликованному списку, среди пассажиров были колумбийский депутат Диогенес Кинтеро и кандидат на депутатский пост Карлос Сальседо.