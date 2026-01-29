Макрон заявил, что Европа должна быть вовлечена в обсуждения по Украине

«Мы подвели итоги переговоров, начатых на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы сошлись во мнении, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждение вопросов, которые их касаются. Франция по-прежнему полна решимости усиливать давление на Россию до тех пор, пока она будет уклоняться от мира», — пишет Макрон.