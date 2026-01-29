Макрон заявил, что Европа должна быть вовлечена в обсуждения по Украине

По словам Макрона, в ответ на чрезвычайную ситуацию Франция мобилизует ресурсы: в рамках итогов встречи стран G7 на Украину направят генераторы для поддержки населения в зимний период. Кроме того, Париж «полон решимости» усиливать давление на Москву. Будут прорабатываться санкции по пресечению деятельности «теневого флота».
«Мы подвели итоги переговоров, начатых на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы сошлись во мнении, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждение вопросов, которые их касаются. Франция по-прежнему полна решимости усиливать давление на Россию до тех пор, пока она будет уклоняться от мира», — пишет Макрон.
А ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Европа требует от США твёрдых обязательств по безопасности Украины. Он отметил, что европейские страны хотят обеспечить надёжные гарантии для Киева, при этом условия включают активное участие США в случае возникновения нового конфликта. В требованиях также указывается размещение сил ЕС на территории Украины для укрепления безопасности.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.