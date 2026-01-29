В АКРА дали прогноз по спросу на сливочное масло в России

«Начиная с конца марта 2025 года, рост производства и запасов оказал понижающее давление на цены, что с октября привело к восстановлению потребления масла до уровней 2024 года. Вероятно, в 2026 году продолжение ценовой коррекции поддержит потребление молочной продукции в целом на уровне близком к 2025 году или незначительно выше», — оценил эксперт.