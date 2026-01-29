Вдову Шатунова пока не признали потерпевшей в рамках дела Разина

Уголовное дело в отношении продюсера возбудили по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением автора песен «Ласкового мая» поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.