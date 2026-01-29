Вдову Шатунова пока не признали потерпевшей в рамках дела Разина

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вдова певца Юрия Шатунова официально пока не признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве в отношении продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, сообщил РИА Новости информированный источник.
«Фактически она потерпевшая, но юридически еще не оформлена в этом статусе», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что в деле появился второй эпизод, связанный с фальсификацией договора между Разиным и Шатуновым.
Уголовное дело в отношении продюсера возбудили по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением автора песен «Ласкового мая» поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Разин заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.