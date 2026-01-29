Бойцы ВС России изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ

БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным «Серж» рассказал РИА Новости о производстве антидроновых насадок на патроны для автомата Калашникова в полевой лаборатории.
«Последние разработки — это насадки на патрон от автомата Калашникова, чтобы сбивать “птички” противника. Внутри данного патрона находятся шесть дробин определенного калибра», — рассказал «Серж».
По словам военнослужащего, конечный вариант по форме идентичен обычному патрону. При выстреле происходит «распускание»: летит не одна пуля, а дробь. На расстоянии 40−50 метров происходит встреча с дроном.
«Больше возможность его поражения. Достаточно одной дробине попасть в лопасть… Либо одной дробиной сбить аккумулятор, либо попасть в боеприпас, если он не точно закреплен, он сразу упадет. Результаты есть», — объяснил «Серж».
Лаборатория дает рекомендации по снаряжению магазинов данными патронами. Так, через каждые пять антидроновых должен идти обычный патрон. Разработки ведутся постоянно, сейчас в производстве уже второе поколение патронов. Улучшения позволяют увеличить дальность работы.
«Главное — что это увеличивает дальность. То есть чем дальше происходит огневой контакт с дроном, тем больше вероятность, что при падении дрона и детонации его запаса боекомплекта не пострадает личный состав или техника наша», — добавил «Серж».