Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США потратили около $500 миллионов на размещение военных в городах

США потратили около $500 миллионов за полгода на размещение военных в городах.

ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. США потратили полмиллиарда долларов за полгода на размещение военных и нацгвардии в городах, следует из данных Бюджетного управления Конгресса.

По состоянию на конец декабря 2025 года, стоимость развертывания 200 военнослужащих Национальной гвардии в городах составила около 496 миллионов долларов, следует из отчета.

Согласно предоставленным данным, наибольшие расходы на одного военнослужащего в среднем в сутки зафиксированы в Вашингтоне и составляют 607 долларов. Минимальные расходы наблюдаются у Морской пехоты в Лос-Анджелесе — 311 долларов, а также в Мемфисе, если рассматривать только Национальную гвардию, где этот показатель достигает 522 долларов.

По предварительным оценкам ведомства, в 2026 году расходы на содержание 1000 военнослужащих Национальной гвардии в одном американском городе составят примерно 18−21 миллионов долларов в месяц.

Начиная с июня 2025 года, администрация Дональда Трампа отправила военнослужащих Национальной гвардии и действующих солдат Корпуса морской пехоты в шесть городов США: Лос-Анджелес (штат Калифорния), Вашингтон (округ Колумбия), Мемфис (штат Теннесси), Портленд (штат Орегон), Чикаго (штат Иллинойс) и Новый Орлеан (штат Луизиана).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше