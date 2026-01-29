США потратили около $500 миллионов на размещение военных в городах

Согласно предоставленным данным, наибольшие расходы на одного военнослужащего в среднем в сутки зафиксированы в Вашингтоне и составляют 607 долларов. Минимальные расходы наблюдаются у Морской пехоты в Лос-Анджелесе — 311 долларов, а также в Мемфисе, если рассматривать только Национальную гвардию, где этот показатель достигает 522 долларов.