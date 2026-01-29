Ричмонд
Румыния и Германия подписали соглашение о совместных оборонных проектах

Румыния и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных материалов. Документ был заключён министрами обороны Раду Мируцэ и Борисом Писториусом во время официальной встречи в Берлине. Об этом сообщили в румынском Минобороны.

Источник: Life.ru

«Двустороннее сотрудничество в области обороны между Румынией и Германией материализуется благодаря конкретным результатам и надёжной взаимной поддержке в рамках миссий НАТО, демонстрируя общую приверженность двух государств единодушному реагированию на текущие вызовы безопасности», — говорится в сообщении.

В ходе визита румынской делегации под руководством премьер-министра обсуждались меры по укреплению военного взаимодействия, повышение стратегической совместимости и обеспечение безопасности восточного фланга НАТО.

Особое внимание уделялось совместным проектам оборонной промышленности и использованию европейских финансовых инструментов SAFE. Германия будет управлять закупками румынских товаров. Соглашение охватывает интеграцию румынской промышленности в европейские оборонные цепочки и сотрудничество в четырёх направлениях: логистика, закупки, совместная разработка техники и научно-технические исследования.

Ранее Франция выступила против схемы, которая позволила бы Украине закупать британские крылатые ракеты Storm Shadow за счёт общеевропейского кредита на десятки миллиардов евро. Коалиция из 11 стран ЕС предложила смягчить действующие правила, чтобы Киев мог использовать кредитный пакет в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения. Однако Париж занял жёсткую позицию и выступил против такого подхода. Французская сторона настаивает, что средства должны направляться исключительно на поддержку оборонной промышленности внутри Евросоюза.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

