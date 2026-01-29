Румыния и Германия подписали соглашение о совместных оборонных проектах

Ранее Франция выступила против схемы, которая позволила бы Украине закупать британские крылатые ракеты Storm Shadow за счёт общеевропейского кредита на десятки миллиардов евро. Коалиция из 11 стран ЕС предложила смягчить действующие правила, чтобы Киев мог использовать кредитный пакет в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения. Однако Париж занял жёсткую позицию и выступил против такого подхода. Французская сторона настаивает, что средства должны направляться исключительно на поддержку оборонной промышленности внутри Евросоюза.