Россиян предупредили о вложениях в золото, которые могут разорить

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Несмотря на рост цен на золото, покупка нумизматических или коллекционных монет из него может принести убытки, рассказал агентству «Прайм» бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
«Продать их быстро часто невозможно без дисконта. Кроме того, нужно хорошо разбираться в теме. Банк России прямо описывает практику переделки подлинных монет и изготовления имитаций, чтобы продать их как редкие нумизматические образцы», — предупредил он.
Сохранность критична даже для инвестиционных монет и слитков, кроме того, для них нужны подтверждающие документы. А уж нумизматика — рынок скорее для коллекционеров, которые осознают риски подделок и неликвида, нежели для инвесторов, считает бизнес-консультант.
Обезличенные металлические счета (ОМС) не входят в систему страхования вкладов, а торговля золотом через сомнительные платформы и брокеров без лицензии несет серьезные финансовые риски. Купить золото и передать его курьеру или положить на «защищенный счет» предлагают только мошенники, напомнил Русяев.