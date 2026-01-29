Мачадо заявила о скором возвращении в Венесуэлу

МЕХИКО, 29 янв — РИА Новости. Беглая венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо заявила о намерении в ближайшее время вернуться в Венесуэлу для участия в политическом переходе и «строительстве новой страны».
«Совсем скоро я вернусь в Венесуэлу, чтобы вместе работать над переходом и строительством исключительной страны, в которую вернутся наши дети», — написала Мачадо в социальной сети X, сопроводив публикацию видеообращением к венесуэльцам.
Она заявила, что страна переживает «решающие часы» и что освобождение Венесуэлы, по ее словам, окажет влияние на все Западное полушарие. Мачадо утверждает, что переход к демократии якобы обеспечен поддержкой «ключевых демократий мира», особо выделяя администрацию президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио.
Оппозиционерка также назвала приоритетом освобождение политических заключенных, заявив, что в стране, по ее утверждению, остаются более 700 человек под стражей по политическим мотивам.
В 2015 году Мачадо была лишена депутатских полномочий по делу о коррупции, в 2024 году против нее было возбуждено расследование по обвинениям в измене родине и заговоре. Ее политические амбиции, невзирая на правовые запреты, как и в случае с самопровозглашенным экс-президентом Хуаном Гуаидо, поддерживает ряд западных стран.
Оппозиционерке по местным законам до 2030 года запрещено занимать государственные должности, в связи с чем она возглавляла предвыборную кампанию оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса на выборах 2024 года. После голосования она перестала появляться на публике на фоне обвинений в организации беспорядков.
По сообщениям СМИ, в декабре 2025 года спецназ США организовал операцию по доставке Мачадо из Венесуэлы в Норвегию на церемонию вручения Нобелевской премии. Премия мира 2025 года была присуждена ей за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.