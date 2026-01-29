Изъятый у Бекмамбетова особняк продадут на аукционе

«По состоянию на 14 мая 2025 года здание не используется, находится в законсервированном состоянии, разработанная научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования на рассмотрение и согласование в адрес комитета (Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия — ред.) не поступала, задание от 6 апреля 2021 года… выданное правообладателю, не выполнено, ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия не проводятся», — говорится в материалах.