Изъятый у Бекмамбетова особняк продадут на аукционе

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Особняк в Казани, который суд в 2025 году изъял у режиссера Тимура Бекмамбетова, продадут на аукционе, свидетельствуют документы, которые изучило РИА Новости.
Речь идет о Доме Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой 1873 года постройки, который признан объектом культурного наследия. В здании по адресу улица Шигабутдина Марджани, дом 44, пять помещений, их общая площадь — 204,2 «квадрата».
Согласно документам, начальная цена — 9 323 465,7 рубля, шаг аукциона — 5% от нее, или 466 173 рубля. При этом покупатель обязан провести работы для сохранения объекта культурного наследия. Их стоимость оценивается в 91 777 810 рублей.
Заявки принимаются до 17.00 26 февраля, аукцион пройдет 3 марта.
Летом 2025 года Вахитовский районный суд Казани изъял особняк у Бекмамбетова. Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, иск к режиссеру «об изъятии бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия» подал районный прокурор. Прокуратура организовала проверку «по вопросу установления собственника, оснований распоряжения, соблюдении требований о сохранении, консервации, охранных обязательств, а также безопасности объекта культурного наследия».
«По состоянию на 14 мая 2025 года здание не используется, находится в законсервированном состоянии, разработанная научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования на рассмотрение и согласование в адрес комитета (Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия — ред.) не поступала, задание от 6 апреля 2021 года… выданное правообладателю, не выполнено, ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия не проводятся», — говорится в материалах.
Суд счел доводы прокуратуры убедительными и принял решение об изъятии особняка. Согласно документам, решение вынесено заочно, Бекмамбетов в суде не присутствовал.