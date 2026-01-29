Ричмонд
Пентагон может уйти в отпуск

Америке грозит очередной частичный шатдаун (прерывание), если до полуночи 30 января конгресс не одобрит сразу шесть бюджетных законопроектов общей стоимостью в 1,3 триллиона долларов. Осенью демократы в сенате заблокировали бюджет, предложенный Трампом, по причине отказа республиканцев выделить дополнительные средства на Оbamacare, медстраховку, доступную малообеспеченным слоям населения.

Тогда паралич власти в США длился 43 дня, что стало новым рекордом.

Но тем не менее и тогда, в ноябре, и сейчас проблема заключается в неустойчивом республиканском большинстве в сенате, где опять необходимо собрать в поддержку изменений в бюджете 60 голосов отцов-законодателей. То есть переманить на свою сторону семь демократов, которые в преддверии промежуточных выборов в конгресс могут оказаться еще более непримиримыми. Ведь и накануне осеннего шатдауна демократы давали понять, что они-то за многонациональный народ, а Трамп режет бюджеты, чтобы облегчить налоговое бремя корпораций.

Теперь же Партия осла (демократы) выступает, в частности, против утверждения бюджета министерства внутренней безопасности (МВБ) на фоне разрастающихся протестов после неспровоцированного убийства в Миннеаполисе бойцами погранично-таможенной службы активиста, протестовавшего против ужесточения миграционной политики. А ведь именно в Миннеаполисе убили Джорджа Флойда. Вот и теперь демократы требуют усиления контроля за миграционными службами, урезания их полномочий, внедрения видеокамер. Если до полуночи 30 января весь пакет дополнений не будет принят, в «отпуск» могут отправиться не только служащие МВБ, но и Пентагона. А выборы, грозящие Партии слона (республиканцы) потерей большинства, все ближе.

