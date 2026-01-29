Ричмонд
США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз

РИА Новости: США могут не успеть создать систему выявления ракетных угроз в срок.

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Министерство войны США может не справиться с задачей по созданию в запланированные сроки спутниковой системы выявления ракетных угроз, выяснило РИА Новости, изучив заключение контрольно-бюджетного управления страны.

Согласно документу ведомства, с которым ознакомилось агентство, Пентагон в настоящее время занимается созданием новой системы выявлению и отслеживания ракетных угроз на основе работы как наземных объектов, так и множества орбитальных спутников. Всего до 2029 года планируется разместить на орбите не менее 300−500 спутников, потратив на это около 35 миллиардов долларов.

Целью Пентагона является быстрое внедрение новых возможностей и частое обновление технологий путем поэтапного вывода на орбиту спутников партиями, которые называются траншами. При этом каждый транш необходимо заменять примерно через пять лет после запуска, отмечается в документе.

«Однако его нынешние усилия рискуют не быть реализованы так быстро, как планируется», — подчеркивается в заключении.

В ведомстве уточнили, что Пентагон уже переоценивает готовность некоторых критически важных элементов будущей системы, в том числе космических аппаратов, которые необходимо модифицировать для выполнения миссии.

Кроме того, по оценке управления, Агентство космического развития США недостаточно сотрудничает с боевыми командованиями Пентагона при работе над созданием системы.

«Существуют риск того, что Агентство космического развития поставит спутники, которые не будут соответствовать потребностям бойцов», — указано в документе.

