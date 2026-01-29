США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз

Согласно документу ведомства, с которым ознакомилось агентство, Пентагон в настоящее время занимается созданием новой системы выявлению и отслеживания ракетных угроз на основе работы как наземных объектов, так и множества орбитальных спутников. Всего до 2029 года планируется разместить на орбите не менее 300−500 спутников, потратив на это около 35 миллиардов долларов.