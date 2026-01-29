Широкий жест: США решили передать Венесуэле один из задержанных танкеров

США передадут Венесуэле один из ранее задержанных танкеров. По данным агентства Reuters, речь идёт о супертанкере Sophia, который был задержан американскими военными в Карибском море 7 января. Подробности о задержании судна читайте здесь на KP.RU.
Агентство пишет, что это первый из захваченных Штатами танкеров, который американские власти решили вернуть Венесуэле. Всего с декабря 2025 года США задержали в Карибском море и Северной Атлантике не менее семи судов, перевозящих нефть.
Тем временем власти США планируют захват еще несколько десятков танкеров.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США уже изъяли всю венесуэльскую нефть, находившуюся на борту семи задержанных ранее кораблей, сырьё будет отправлено на американские нефтеперерабатывающие заводы.
Ранее министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность в связи с незаконной силовой акцией США против нефтяного танкера «Маринера» и других судов, которые осуществляют законную деятельность в открытом море.