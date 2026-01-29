В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, без света более 600 тысяч человек

В Киеве сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением, без света остаются 610 тыс. жителей, сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, совет обороны столицы должен определить, как будут работать школы в ближайшие дни.