В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, без света более 600 тысяч человек

В Киеве сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением, без света остаются 610 тыс. жителей, сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, совет обороны столицы должен определить, как будут работать школы в ближайшие дни.

«Дефицит мощности сохраняется. По состоянию на вечер в Киеве без света 610 тыс. потребителей», — написал он в своём Telegram-канале.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуацию в городе наиболее сложной. По его словам, для восстановления инфраструктуры привлекли ремонтные бригады из разных регионов страны, включая прифронтовые.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что с 29 января столица перейдёт на временные графики отключения электроэнергии для каждого дома. В компании отметили, что из-за повреждений сети графики будут неравномерными, а дефицит мощности остаётся значительным.

Ранее жители жилого массива Троещина в Киеве перекрыли дорогу, протестуя против отсутствия отопления. В некоторых домах температура остаётся низкой уже более недели. Жители временно заблокировали одну из магистралей, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

