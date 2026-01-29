Посол КНР в РФ: Действия США в Гренландии противоречат интересам Пекина

«То, что американцы делают — они хотят заблокировать, закрыть все эти каналы — это не только вопреки нашей воле, нашим интересам, это уже подрывает стабильность и мир во всём мире. Конечно, не только наши страны выступают против. Думаю, что в мире очень много стран возражает. Мы должны бороться с такими явлениями», — подчеркнул Ханьхуэй.