Посол КНР в РФ: Действия США в Гренландии противоречат интересам Пекина

«То, что американцы делают — они хотят заблокировать, закрыть все эти каналы — это не только вопреки нашей воле, нашим интересам, это уже подрывает стабильность и мир во всём мире. Конечно, не только наши страны выступают против. Думаю, что в мире очень много стран возражает. Мы должны бороться с такими явлениями», — подчеркнул Ханьхуэй.
Дипломат отметил важность совместных мер для обеспечения безопасного передвижения грузов. Он добавил, что Пекин поддерживает тесные контакты с Москвой по вопросам охраны Северного морского пути, а согласование позиций и защита общих интересов остаются ключевыми элементами сотрудничества. При этом взаимодействие Китая с Гренландией «носит ограниченный характер».
Ранее Вооружённые силы Дании арендовали круизный лайнер Ocean Endeavour для размещения датских и международных военных на время учений Arctic Endurance в Нууке. Отмечается, что сделано это для того, чтобы не перегружать гостиничные мощности в столице. Судно будет стоять в порте города, военных планируется заселить в начале февраля.
