США не в состоянии полностью контролировать выделенные Киеву деньги

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. США не в состоянии полностью контролировать отправленные ранее Украине средства из-за ограниченности информации, выяснило РИА Новости, изучив отчет американского аудитора.

«Управление координатора помощи США Европе и Евразии (EUR/ACE) госдепа США использовало информацию, полученную в рамках программы MEASURE, для мониторинга и контроля оказываемой помощи, однако задержки с получением данных о результатах снизили возможности EUR/ACE использовать эту информацию для оценки эффективности помощи в достижении целей США, определенных в Стратегии оказания помощи Украине», — говорится в отчете Счетной палаты США.

В частности, речь идет о контролировании ассигнований на сумму более 6 миллиардов долларов через программу надзора MEASURE. Эти средства не являются гуманитарной или военной помощью либо прямой бюджетной поддержкой, контролируемой отдельными механизмами, отмечается в отчете.

Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.

