США не в состоянии полностью контролировать выделенные Киеву деньги

«Управление координатора помощи США Европе и Евразии (EUR/ACE) госдепа США использовало информацию, полученную в рамках программы MEASURE, для мониторинга и контроля оказываемой помощи, однако задержки с получением данных о результатах снизили возможности EUR/ACE использовать эту информацию для оценки эффективности помощи в достижении целей США, определенных в Стратегии оказания помощи Украине», — говорится в отчете Счетной палаты США.