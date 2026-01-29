МИД: Россия считает, что Совет Европы полностью утратил авторитет

«Впечатление такое, что Совет Европы задался целью ежедневно подтверждать правильность нашего решения о прекращении членства Российской Федерации в этой организации в марте 2022 года. Поразительно, как быстро Совет Европы полностью утратил самостоятельность и былой авторитет. Западные элиты превратили эту региональную организацию в послушный инструмент продвижения миропорядка, основанного на “правилах”, и политизированной повестки», — сказал он.