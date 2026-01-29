Ричмонд
Фильм о первой леди США сняли с показа в кинотеатрах ЮАР, сообщают СМИ

News24: фильм о Меланье Трамп сняли с показа в кинотеатрах ЮАР.

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Фильм «Меланья» о первой леди США Меланье Трамп сняли с показа в кинотеатрах ЮАР за несколько дней до премьеры, сообщает издание News24.

«Южноафриканский дистрибьютор Filmfinity и сети кинотеатров Nu Metro и Ster-Kinekor… внезапно сняли с показа… фильм “Меланья”, — говорится в публикации.

Как отмечает издание, Filmfinity сообщил, что фильм не выйдет из-за текущей ситуации, не уточнив, что имеется в виду.

Мировая премьера фильма назначена на 30 января.

Ранее медиакомпания Puck со ссылкой на данные американской исследовательской компании National Research Group (NRG) сообщала, что документальный фильм производства Amazon MGM Studios о супруге президента США с общим бюджетом 75 миллионов долларов может собрать около 5 миллионов долларов в первые выходные проката в США и Канаде.

