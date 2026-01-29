Ричмонд
Канцлер Германии исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не считает возможным быстрое вступление Украины в Европейский Союз. Такое мнение политик огласил после переговоров с лидерами партий СДПГ и ХСС, сообщает немецкое издание Die Zeit.

Источник: Life.ru

«Вступление (Украины в ЕС. — Прим. Life.ru) 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно», — подчеркнул Мерц.

ОН напомнил, что каждая страна-кандидат должна в первую очередь соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс, как правило, занимает многие годы.

«Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально», — резюмировал канцлер.

Ранее Life.ru писал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз уже в следующем году. Бывший комик самонадеянно заявил, что общая сила Европы возможна и благодаря украинскому вкладу, а присоединение Киева к ЕС станет одной из «ключевых гарантий безопасности».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

