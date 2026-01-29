Ранее Life.ru писал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз уже в следующем году. Бывший комик самонадеянно заявил, что общая сила Европы возможна и благодаря украинскому вкладу, а присоединение Киева к ЕС станет одной из «ключевых гарантий безопасности».