«Вступление (Украины в ЕС. — Прим. Life.ru) 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно», — подчеркнул Мерц.
ОН напомнил, что каждая страна-кандидат должна в первую очередь соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс, как правило, занимает многие годы.
«Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально», — резюмировал канцлер.
Ранее Life.ru писал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз уже в следующем году. Бывший комик самонадеянно заявил, что общая сила Европы возможна и благодаря украинскому вкладу, а присоединение Киева к ЕС станет одной из «ключевых гарантий безопасности».
