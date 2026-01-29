Младший сын Трампа помогал отцу в ходе предвыборной кампании

НЬЮ-ЙОРК, 29 янв — РИА Новости. Младший сын американского президента Дональда Трампа Бэррон помогал отцу в ходе предвыборной кампании, в том числе в части коммуникаций, сообщила первая леди США Меланья Трамп.
«Он (Бэррон Трамп — ред.) был очень вовлечен в кампанию. Он давал ему (Дональду Трампу — ред.) все идеи, с кем нужно говорить — со всеми этими ютьюберами, ну и, знаете, подкасты», — сказала она в эфире Fox News.
Меланья не уточнила, о каких подкастах и блогерах идет речь.
Бэррону 19 лет, во время кампании его отца по переизбранию он был еще младше. В этой кампании активное участие принимали сыновья Трампа Эрик и Дональд-младший. Об участии в ней Бэррона известно мало.
