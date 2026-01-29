США ввели визовые санкции против трёх высокопоставленных чиновников Гаити

Как отмечается в документе, санкции затронули двух членов переходного президентского совета страны и одного министра правительства. Их имена не раскрываются. Как считают в Госдепе, действия этих лиц способствовали деятельности бандформирований, включая организации, признанные в США террористическими, что привело к дестабилизации обстановки в Гаити. В заявлении подчёркивается, что США аннулируют визы не только самих фигурантов, но и их ближайших родственников.