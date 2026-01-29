Ричмонд
США ввели визовые санкции против трёх высокопоставленных чиновников Гаити

Администрация США ввела визовые ограничения в отношении трёх высокопоставленных чиновников Гаити. Соответствующее заявление было обнародовано Госдепартаментом в среду.

Источник: Life.ru

Как отмечается в документе, санкции затронули двух членов переходного президентского совета страны и одного министра правительства. Их имена не раскрываются. Как считают в Госдепе, действия этих лиц способствовали деятельности бандформирований, включая организации, признанные в США террористическими, что привело к дестабилизации обстановки в Гаити. В заявлении подчёркивается, что США аннулируют визы не только самих фигурантов, но и их ближайших родственников.

«Администрация (президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа продолжит принимать такие меры против всех, кто причастен к дестабилизации Гаити и всего нашего полушария», — говорится в тексте.

Ранее Госдепартамент уже заявлял о решении ввести визовые ограничения для двух членов президентского совета Гаити в связи с подозрениями в их связях с организованной преступностью. Их имена также не разглашались.

Тем временем, глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз планирует завершить формирование двадцатого пакета санкций против России уже в феврале. Заявление Каллас прозвучало на пресс-конференции в Берлине, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

