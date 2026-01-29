В России выросло число IT-компаний с иностранным участием

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Количество IT-компаний с иностранным участием в период с 2022-го по 2025 год в России выросло на 68%, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
«В конце 2021 года в России работали почти 3 тысячи IT-организаций с иностранными учредителями. Сейчас их количество составляет около 5 тысяч (+68%)», — сказано в исследовании.
Больше всего компаний и ИП с иностранными учредителями было зарегистрировано в 2022 году — 1 514, а меньше всего в 2023 году — 814. В 2024 году к России зарегистрировали 843 таких компаний, а в 2025 — 962.
Что касается ликвидаций, то больше всего их было в 2023 году — 583, а меньше всего в 2025 году — 483. В 2022 было ликвидировано 535 IT-компаний с иностранным участием, а в 2024 году — 503 компании.
Как отметил заместитель директора компании стратегического консалтинга «АРБ Про» Роман Копосов, иностранцы на российском IT-рынке развивают направления инфраструктуры и интеграции, прикладного ПО, кибербезопасности.
«По странам наиболее активны юрисдикции, которые либо не поддерживают санкционное давление, либо умеют работать через нейтральные контуры. В первую очередь это Азия, затем Турция, ОАЭ и в целом ближневосточные хабы, плюс отдельные страны СНГ. Западный корпоративный ИТ, как единый бренд в основном сократился, но его след в виде установленной базы продуктов и привычек заказчиков остался», — добавил эксперт.