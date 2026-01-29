Мелания Трамп указала на неуместную деталь в поведении своего супруга: вот что он делает на публике

Мелания Трамп заявила, что публичные танцы её супруга, президента США Дональда Трампа, иногда бывают неуместными. Об этом первая леди США сказала в эфире Fox News.
«В определенные моменты мне это нравится. В некоторые дни это было неуместно, и я ему так и сказала», — сказала Мелания, при этом отметив, что окружающим танцевальные движения её супруга дарят «счастье и веселье».
Американский лидер любит танцевать во время встреч с общественностью и официальных мероприятий, при этом сам Трамп признавался, что супруга якобы «ненавидит» его танцы.
Ранее психолог указал на то, что во время танца на инаугурации Дональда Трампа Мелания демонстрировала «смешанные чувства и желание отстраниться».
Напомним, Трамп станцевал в Японии перед рискующими остаться без выплат военными.
Также в США назвали неожиданную причину, которая могла повлиять на решение команды Трампа захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезти его из страны. В Вашингтоне могли воспринять как насмешку публичные танцы Мадуро, в которых он явно пародировал танцующего Трампа.