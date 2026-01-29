Ричмонд
США возвращают Венесуэле танкер, конфискованный в январе этого года

США передают Венесуэле танкер, который был конфискован в январе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Это первый известный случай возвращения судна после его захвата американской администрацией.

«США передают Венесуэле танкер, конфискованный ранее в этом месяце. Это первый известный случай, когда администрация президента Дональда Трампа вернула такой танкер», — отмечает агентство.

Речь идёт о танкере Sophia, захваченном американскими военными в водах Карибского моря. При этом причины возвращения судна официально не уточняются, отмечают источники.

Ранее «зомби-танкер» без управления из России почти неделю держал в напряжении НАТО у Гибралтара. Судно Chariot Tide вышло из Усть-Луги 22 декабря и потеряло управление из-за поломки двигателя. Оно вмещает до 425 000 баррелей нефти, и его дрейф угрожал экологической катастрофой. Танкер отбуксировали в безопасную зону у Коста-дель-Соль, под охраной шести боевых кораблей из Испании, Великобритании и Марокко. Судно находится под западными санкциями, а вопрос ремонта двигателя решается в порту Танжера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

