США возвращают Венесуэле танкер, конфискованный в январе этого года

Ранее «зомби-танкер» без управления из России почти неделю держал в напряжении НАТО у Гибралтара. Судно Chariot Tide вышло из Усть-Луги 22 декабря и потеряло управление из-за поломки двигателя. Оно вмещает до 425 000 баррелей нефти, и его дрейф угрожал экологической катастрофой. Танкер отбуксировали в безопасную зону у Коста-дель-Соль, под охраной шести боевых кораблей из Испании, Великобритании и Марокко. Судно находится под западными санкциями, а вопрос ремонта двигателя решается в порту Танжера.