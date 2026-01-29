Экс-депутат Госдумы Вороновский жалуется на здоровье в СИЗО

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Арестованный по делу о взяточничестве бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский в суде заявил, что может «не выдержать» в СИЗО до конца следствия из-за состояния здоровья, передает корреспондент РИА Новости.
«У меня состояние здоровья начало резко ухудшаться, за эти два месяца я потерял 17 кг веса…, у меня проблемы с сердцем, печенью, давление 160 на 60. Конечно, мне очень тяжело… боюсь, что до конца следствия могу не выдержать», — заявлял Вороновский, который просил Мосгорсуд изменить ему меру пресечения на более мягкую.
Вороновский также сообщил, что проходит обследование в тюремной больнице.
Суд оставил прошение бывшего депутата без удовлетворения, последний раз срок его ареста был продлен в конце декабря на три месяца.
В конце октября 2025 года Вороновский был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Госдума 2 декабря 2025 года досрочно прекратила полномочия депутата, на следующий день Басманный суд Москвы его арестовал.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019—2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Вскоре Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко, всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, с 2016 года ответчики получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.