В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская «армада» быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.