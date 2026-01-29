В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов вести диалог с США, только если это будут «настоящие переговоры» о новом соглашении.
«Если будут настоящие переговоры о достижении соглашения в рамках международных правил, то да», — заявил он в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, готов ли Иран на переговоры с США.
Галибаф при этом считает, что президент США Дональд Трамп просто хочет «навязать» свою волю другим.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская «армада» быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.