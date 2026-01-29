В РФ испытали блок управления для турелей с самонаведением на базе ИИ

Как подчеркнули в конструкторском бюро, турель с новым блоком управления «Ронин-3» адаптирована таким образом, что ее можно устанавливать как на пикапы, так и на наземные роботизированные системы. «Соответственно, наземный гусеничный или колесный робот, отправляемый в тыл к противнику, может вести огневую работу с управлением оператором дистанционно, либо автономно. Изначальная задумка была в том, чтобы защищать позиции от дронов, но мы развиваемся, и у нас есть модели искусственного интеллекта, которые могут работать и против других целей», — заявили в «Талламхо».