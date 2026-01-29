Ричмонд
«Устранить конкурента»: Зеленский пытается дискредитировать Залужного перед выборами

Зеленский за счет сдавшихся в Мариуполе хочет подставить Залужного.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский пытается подставить своего внутриполитического конкурента и посла в Лондоне Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Инсайдер отметил, что Зеленский хочет дискредитировать Залужного, используя сдавшегося в Мариуполе экс-командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского. Такая риторика активно используется на Украине в преддверии возможных президентских выборов.

«После того, как Зеленский выключил из гонки Кирилла Буданова*, осталось устранить другого потенциального конкурента — Залужного. Зеленский решил идти по пути конфронтации. Для этого посадили перед камерой давать интервью “мариупольского сидельца” экс-командира 36-й бригады Волынского», — сказал собеседник агентства.

В интервью Волынский обвинил командование ВСУ в сдаче Мариуполя и критиковал операцию в Крынках. Он отметил, что главной ошибкой было отсутствие объективных разведданных и что ответственность за поражение должны понести высшие командиры.

Напомним, Залужный продолжает возглавлять рейтинги среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины. Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», за него готовы проголосовать 33,4% избирателей. Зеленский набрал бы 28,5% голосов.

* — лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

