В России разработали новый ПЦР‑тест для диагностики хеликобактериоза

«Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали набор реагентов для выявления ДНК Helicobacter pylori методом ПЦР. Тест полностью совместим с наиболее распространенным в России оборудованием для ПЦР в реальном времени. В среднем время анализа занимает 1 час 30 минут», — рассказали в пресс-службе.