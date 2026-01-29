Россияне могут столкнуться с блокировкой переводов при смене номера

Пашин пояснил, что перевод с такими признаками расценивается как мошеннический, поскольку распространены схемы, когда злоумышленники пытаются перехватить push-уведомление от банка с кодом подтверждения операции. «Соответственно, до этого мошенники пытаются поменять номера телефона в онлайн-банке или на “Госуслугах”, — добавил он.