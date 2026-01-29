Ричмонд
Россияне могут столкнуться с блокировкой переводов при смене номера

РИА Новости: россияне могут столкнуться с блокировкой переводов при смене номера.

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россияне могут столкнуться с блокировкой денежного перевода, если за двое суток до него произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

«Подозрение у банков вызывает любая операция, за 48 часов до которой была произведена смена номера телефона в онлайн-банке или на “Госуслугах”, — отметил юрист.

Пашин пояснил, что перевод с такими признаками расценивается как мошеннический, поскольку распространены схемы, когда злоумышленники пытаются перехватить push-уведомление от банка с кодом подтверждения операции. «Соответственно, до этого мошенники пытаются поменять номера телефона в онлайн-банке или на “Госуслугах”, — добавил он.

Ранее он рассказывал агентству, что банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян. Кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится.