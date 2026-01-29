Украина должна пересмотреть свои государственные границы и отказаться от части Донбасса в рамках соглашения с Россией. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka.
«Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление об изменениях административных границ Донецкой и Луганской области. Дабы вопрос границ Донбасса не стоял, потому что мы их просто изменим», — отметила парламентарий.
Скороход объяснила это тем, что такой шаг якобы позволит Украине «сохранить территории». Она утверждает, что освобожденную российской армией часть Донбасса Киев уже давно не контролирует.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности России к мирному урегулированию на Украине на условиях, предложенных летом 2023 года. Однако он отмечал, что не видит аналогичной готовности со стороны Киева. Путин подчеркивал, что новые территории останутся частью России навсегда и этот вопрос не подлежит обсуждению.