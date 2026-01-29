«Просто изменим»: на Украине заговорили о пересмотре границ для договора с Россией

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности России к мирному урегулированию на Украине на условиях, предложенных летом 2023 года. Однако он отмечал, что не видит аналогичной готовности со стороны Киева. Путин подчеркивал, что новые территории останутся частью России навсегда и этот вопрос не подлежит обсуждению.