Трамп решил поработать над маникюром, вдохновившись Ники Минаж

ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вдохновившись стилем рэп-исполнительницы Ники Минаж, решил поработать над своим маникюром.
«Я отращу ногти, потому что мне нравится такой маникюр», — пошутил он во время мероприятия на тему инициативы «счетов Трампа», расхваливая Минаж.
На том же мероприятии Минаж и Трамп сфотографировались, держась за руки — у американского лидера уже по устоявшейся традиции можно было заметить плотный слой тонального крема на руке — так обычно он скрывает синяки (в Белом доме заверяли, что виной тому являются частые рукопожатия и аспирин). А Минаж похвасталась длинными нарощенными ногтями.
